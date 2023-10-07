غارات إسرائيلية تدمّر عدة أبراج في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس الذين شاهدوا تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، لافتا الى أن "حماس" تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة. وأشار إلى أنه أصدر تحذيرا مسبقا للسكان ... وطلب منهم إخلاء" المباني.