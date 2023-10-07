ألمانيا توصي "بشدة" بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية

أوصت الحكومة الألمانية رعاياها "بشدة" السبت بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل من قطاع غزة.



كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح للصحافة "جميع المواطنين الألمان المتواجدين هناك" إلى التسجيل في منصة للوزارة خاصة بحالات الأزمات.