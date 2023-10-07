هنية: حركة حماس "على موعد مع النصر العظيم"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية أن الحركة "على موعد مع النصر العظيم" بعدما شنت عملية واسعة ضد إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.



وقال هنية في كلمة بثتها فضائية الأقصى الفلسطينية: "نحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة".



وأضاف: "طفح الكيل ولا بد من استكمال حلقة الانتفاضات والثورات بمعركة التحرير لأرضنا وأسرانا القابعين في سجون الاحتلال" الإسرائيلي.

