بعد التصعيد بين حماس وإسرائيل... مجلس الأمن الدولي يجتمع الأحد

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الأحد لبحث العنف في الشرق الأوسط، حسب ما ذكر في بيان صدر بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.



وذكر المجلس في بيان، أنه سيجتمع الأحد الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) لبحث "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".