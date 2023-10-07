إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلّف مئات القتلى والجرحى.



وقال وزير الطاقة إسرائيل كاتس في بيان مقتضب: "وقعت أمرا يقضى بوقف شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إمدادات الكهرباء لغزة".