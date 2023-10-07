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جهاد طه للـLBCI: المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية جاءت ردا على سياسية الإجرام الصهيوني
أخبار دولية
2023-10-07 | 13:07
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جهاد طه للـLBCI: المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية جاءت ردا على سياسية الإجرام الصهيوني
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جهاد طه للـLBCI: المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية جاءت ردا على سياسية الإجرام الصهيوني
أوضح المتحدث بإسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه أن المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية جاءت ردا على سياسية الاجرام الصهيوني.
وقال في حديث للـLBCI: "مطلب "حماس" هو مطلب الشعب الفلسطيني وهو وقف الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا ومقدساتنا وأرضنا". وأضاف: "المعركة الآن في بدايتها".
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حماس
جهاد طه
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