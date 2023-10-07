الكاتب والمحلل السياسي خالد باطرفي للـLBCI: المواجهة العسكرية ليست لصالح الفلسطينيين

علّق الكاتب والمحلل السياسي د. خالد باطرفي على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حركة حماس ضد اسرائيل.



وقال في حديث للـLBCI: "العملية كأي عملية عسكرية لها فوائد ومساوئ وفي الفوائد فهي رسالة قوية وواضحة للمجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهذا الإمتهان لكرامته وبهذا التعدي على مقدسات المسلمين. أما الرسالة الثانية فهي موجهة الى الداخل الاسرائيلي بأن هذه الممارسات الصهيونية غير مقبولة".



وأضاف: "أخشى أن هذه العملية بهذا التوقيت ستكون دعم لحكومة نتنياهو وللمتطرفين الذين يرون أن الحل هو المواجهة العسكرية، وطبعا المواجهة العسكرية ليست لصالح الفلسطينيين لأنهم الطرف الأضعف في هذه الحالة".