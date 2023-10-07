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"طوفان الأقصى" بعد خمسين عامًا بالتمام على حرب ٦ أكتوبر وبالمباغتة نفسها

"طوفان الأقصى" بعد خمسين عامًا بالتمام على حرب ٦ أكتوبر وبالمباغتة نفسها