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في ناغورنو كاراباخ رحلة تهجير عاشها سكانها الأرمن بعد حربهم الأخيرة مع باكو... هذه التفاصيل

في ناغورنو كاراباخ رحلة تهجير عاشها سكانها الأرمن بعد حربهم الأخيرة مع باكو... هذه التفاصيل