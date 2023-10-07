الخارجية الأميركية: "ندين الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حركة حماس ضد إسرائيل"

الخارجية الأميركية: "ندين الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حركة حماس ضد إسرائيل"

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن أشارت فيه إلى أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات المروعة التي يشنها إرهابيو حركة حماس ضد إسرائيل، وبما في ذلك ضد المدنيين والمجتمعات المدنية."



وقالت الوزارة: "ما من أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نحن نقف متضامنين إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها ونتقدم بأحر التعازي عن روح الإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات. سنبقى على إتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين، وتؤكد الولايات المتحدة على دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها."