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السوداني يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أخبار دولية
2023-10-07 | 14:28
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السوداني يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
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السوداني يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

السوداني يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء اليوم السبت في إتصال هاتفي مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال الإتصال تأكيد أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفسطيني والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة التي انتهكتها قوات الإحتلال الصهيوني.

كما شدد الرئيسان على ضرورة التحرك العاجل لتجنب المزيد من العنف الذي ستنعكس تأثيراته الخطيرة على المنطقة، وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية، والعمل على حفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه.

أخبار دولية

محمد شياع السوداني

عبد الفتاح السيسي

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