بايدن يؤكد أن الدعم الأميركي لإسرائيل "راسخ"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ"، وذلك بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس على اسرائيل.



وقال بايدن إن "الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل. لن نخفق أبدا في مساندتها"، وذلك في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض الى جانب وزير خارجيته أنتوني بلينكن.