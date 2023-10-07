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بحث التطورات في فلسطين في إتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيرانية وتركيا

بحث التطورات في فلسطين في إتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيرانية وتركيا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية في إتصال هاتفي.



وخلال تقييم آخر التطورات في فلسطين، أكد الطرفان على أهمية إحترام حقوق الشعب الفلسطيني.



وفي الإتصال، عبد اللهيان حركة المقاومة بالعفوية ونتيجة جرائم النظام الصهيوني المستمرة ضد فلسطين.



وشدد على ضرورة تضامن وتلاحم الدول الإسلامية في نصرة القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.