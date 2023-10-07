232 قتيلا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع الى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد اسرائيل وردّ الأخيرة بغارات جوية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن "إجمالي ما وصل الى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات مختلفة".