نتنياهو: حماس تريد قتلنا جميعًا... وسننتقم منهم

نتنياهو: حماس تريد قتلنا جميعًا... وسننتقم منهم

إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تريد قتلنا جميعًا.



وأكد أننا سننتقم منهم على اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل وسننتقم من كل المناطق التي تتواجد فيها حماس، داعيًا مواطني غزة إلى المغادرة.



وقال: "نحن ذاهبون لتدميرهم جميعًا. سننتصر في هذه الحرب. ستكون صعبة وستستغرق وقتًا."