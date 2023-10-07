عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: نريد رفع الحصار عن قطاع غزة ونحن في حالة دفاع عن أرضنا

عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة للـLBCI: نريد رفع الحصار عن قطاع غزة ونحن في حالة دفاع عن أرضنا

أوضح عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة أن "أسباب معركة "طوفان الأقصى" هي جرائم الإحتلال الصهيوني والمستوطنين الصايهنة الذين يعتدون يوميًا على أهلنا في الضفة الغربية المحتلة ويواصلون إقتحام المسجد الأقصى وعمل الحكومة الفاشية على تهويد مدينة القدس تقسيم المسجد زمنيًا ومكانيًا."



وأكد في حديث للـLBCI أننا "نريد رفع الحصار عن قطاع غزة، ونحن نقاتل على أرضنا ومن حقنا أن ندافع عن شعبنا ومقدساتنا."

وقال: "نرفض التطبيع من أي جهة كانت، ونحن لم نعتد على أحد، فنحن في حالة دفاع عن أرضنا."