مصطفى البرغوثي للـLBCI: التطبيع لا ينسجم مع قيام دولة فلسطينية... والحل هو وحدة كل الفلسطينيين في الداخل والخارج

رأى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن إسرائيل قضت على حل الدولتين منذ زمن بعيد.وفي حديث للـLBCI، أشار إلى أن "إسرائيل لن تقبل بقيام دولة فلسطينية، وهذا ما قاله نتنياهو وعلينا أن نرى الحقائق وليس الأوهام."وشدد على أن "التطبيع لا ينسجم مع قيام دولة فلسطينية، ويجب إنهاؤه وعدم الدخول في تطبيع جديد."وأوضح أن "الضفة الغربية الآن في حالة إنتفاضة وتمرد شعبي على الإحتلال وجرائمه، والمطلوب اليوم تبني نهج مختلف كما أن الحل هو وحدة كل الفلسطينيين في الداخل والخارج."