إتصال بين الصفدي وبلينكن وبحث في التحرك الدولي اللازم لوقف التصعيد في غزة

إتصال بين الصفدي وبلينكن وبحث في التحرك الدولي اللازم لوقف التصعيد في غزة

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم إتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير في غزة ومحيطها والتحرك الدولي اللازم لوقفه وحماية المنطقة من تبعاته وضمان حماية المدنيين.



وأكد الصفدي خلال الإتصال ضرورة إطلاق جهود فورية لوقف التصعيد والعنف اللذين يهددان أمن المنطقة برمتها، وضمان حماية المدنيين، وضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف كل الإجراءات التي تقوضه وتؤجج التوتر.



وأكد الصفدي أن تفاقم العنف والتصعيد لن يؤدي إلا إلى ما هو أسوأ، خصوصًا في ضوء التدهور المستمر في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات التي تكرس الإحتلال، وغياب أي أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تحتاجه المنطقة ضرورة لضمان الأمن والإستقرار.



واتفق الوزيران على إستمرار التنسيق والتشاور حول سبل وقف التصعيد وحماية المنطقة من دوامات عنف جديدة.