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إتصال بين بن فرحان ونظيره القطري وبحث في التطورات في غزة

إتصال بين بن فرحان ونظيره القطري وبحث في التطورات في غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إتصالًا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.



وبحث الوزيران خلال الإتصال في تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.