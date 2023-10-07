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هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI عن آخر تطورات "طوفان الأقصى"

هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI عن آخر تطورات "طوفان الأقصى"

أعلنت آمال شحادة أن عدد القتلى الفلطسينيين إرتفع إلى حوالى 230 بالإضافة إلى 6 في الضفة الغربية المحتلة.



أما في إسرائيل، فهناك 250 قتيلًا على الأقل وعدد الجرحى تجاوز الـ1500.