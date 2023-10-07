الإتحاد الأوروبي يؤيد تجديد الإتفاق الأوروبي-التركي حول الهجرة

الإتحاد الأوروبي يؤيد تجديد الإتفاق الأوروبي-التركي حول الهجرة

أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس السبت أنه يؤيد "تحسين" الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي وتركيا المبرم في 2016 للتعامل مع أزمة الهجرة في حينها، وذلك في حديث في مدينة سالونيكي اليونانية عقب إجتماع دول المنطقة.



وفي معرض ترحيبه بالإتفاق بشأن إصلاح الهجرة خلال القمة الأوروبية التي عقدت الأربعاء في غرناطة بإسبانيا، أكد أيضًا على ضرورة أن يكون للإتحاد الأوروبي "علاقات جيدة" مع البلدان التي يصل إليها أو ينتقل عبرها المهاجرون مثل دول غرب إفريقيا وتونس ومصر وتركيا.



وقال: "لدينا مع تركيا علاقة شراكة بشأن الهجرة منذ عام 2016 نريد تحديثها وتحسينها مع أخذ الظروف الحالية في الإعتبار، فيما يتعلق بزيادة عدد الوافدين إلى أوروبا."