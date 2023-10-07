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بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس

بلينكن يعلن أنه تحدث مع عباس ويحث دول المنطقة على إدانة هجوم حماس

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت "الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والإستقرار في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان للخارجية الأميركية".



وأكد بلينكن "الإدانة القاطعة لهجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل، ودعا جميع القادة في المنطقة إلى إدانتها"، بحسب البيان.