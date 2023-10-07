أدرعي لسكان غزة: اتركوا أماكن سكنكم حالًا

سكان #غزة انتبهوا! عليكم ترك أماكن سكنكم والتوجه الى المآوي من أجل سلامتكم pic.twitter.com/Y1KHXQqwkY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023
سكان #غزة انتبهوا! عليكم ترك أماكن سكنكم والتوجه الى المآوي من أجل سلامتكم pic.twitter.com/Y1KHXQqwkY
#عاجل سكان قطاع غزة انتبهوا! عمليات حماس تجبر جيش الدفاع للعمل في أماكن سكنكم فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا.
🔴 سكان منطقة المقوسي يجب التوجه الى مركز مدينة غزة
🔴 سكان بيت حانون يجب التوجه الى مركز مدينة غزة
🔴 سكان منطقة شمال وشرق البريج التوجه الى المأوي في… pic.twitter.com/1x0kVVd0hZ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023
#عاجل سكان قطاع غزة انتبهوا! عمليات حماس تجبر جيش الدفاع للعمل في أماكن سكنكم فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا.
🔴 سكان منطقة المقوسي يجب التوجه الى مركز مدينة غزة
🔴 سكان بيت حانون يجب التوجه الى مركز مدينة غزة
🔴 سكان منطقة شمال وشرق البريج التوجه الى المأوي في… pic.twitter.com/1x0kVVd0hZ