أدرعي لسكان غزة: اتركوا أماكن سكنكم حالًا

سكان #غزة انتبهوا! عليكم ترك أماكن سكنكم والتوجه الى المآوي من أجل سلامتكم pic.twitter.com/Y1KHXQqwkY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

#عاجل سكان قطاع غزة انتبهوا! عمليات حماس تجبر جيش الدفاع للعمل في أماكن سكنكم فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا.

🔴 سكان منطقة المقوسي يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان بيت حانون يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان منطقة شمال وشرق البريج التوجه الى المأوي في… pic.twitter.com/1x0kVVd0hZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

ناشد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان قطاع غزة لترك أماكن سكنهم والتوجه إلى المآوي من أجل سلامتهم.