عملية "طوفان الأقصى".. كيف تبدو الصورة الميدانية؟

عملية "طوفان الأقصى".. كيف تبدو الصورة الميدانية؟



لا تزال إسرائيل حتى الساعة في حالة ارباك وفوضى، والمواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة في داخل بلدات ومستوطنات الجنوب بين الطرفين.



كيف في الصورة الآن؟