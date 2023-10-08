0min

شرطي مصري يطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية وسقوط عدد من القتلى (فيديو)

شرطي مصري يطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية وسقوط عدد من القتلى



أفادت وسائل إعلام مصرية بأن شرطياً مصرياً أطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية ما أدى الى سقوط عدد من القتلى.