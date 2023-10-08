أبو عبيدة: لا نزال في إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة ونخوض اشتباكات ضارية وبطولية

أبو عبيدة: لا نزال في إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة ونخوض اشتباكات ضارية وبطولية



أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة انهم "لا يزالوا في إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة ويخوضون اشتباكات ضارية وبطولية، ويواصلون القتال على محاور عدة، مثخنين الجراح في صفوف العدو".



وقال في تصريح لقناة الأقصى الفضائية: "لقد تمكنت قيادة القسام منذ ليلة أمس باستبدال بعض قوات القتال بقوات أخرى وإرسال قوات أخرى، كما تقوم مدفعية القسام بالدعم الناري بقذائف الهاون والصواريخ، وكان آخرها إسناد المجاهدين بمغتصبة اسديروت".



وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن للانخراط في هذه المعركة التي سيخلدها التاريخ وستتغنى بها الأجيال بعون الله".