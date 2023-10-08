حركة حماس: ندعو إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع

حركة حماس: ندعو إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع



أصدرت حركة حماس بياناً، في اطار الحداث الراهنة، جاء في التالي:



"اليوم يوم الملحمة، وطوفان الحق والقوة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحاماً مع غزّة العزّة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا



ندعوكم إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع، وقطع الطرق الالتفافية على المستوطنين، ونشدّ على أيدي المقاتلين الثائرين من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل المقاومين لمواصلة الاشتباك واستهداف الاحتلال ومليشيات مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المحتلة.



ونؤكّد على أبناء حركتنا الغرّاء وجموع أهلنا وأبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الأحد الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني الغاشم لنريهم منّا ما يغيظهم وينتصر لحقنا في التحرير والعودة".