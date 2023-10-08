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إتصال مِصريّ أردنيّ ومساعٍ لتهدئة الأوضاع في فلسطين

أخبار دولية
2023-10-08 | 07:44
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إتصال مِصريّ أردنيّ ومساعٍ لتهدئة الأوضاع في فلسطين
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إتصال مِصريّ أردنيّ ومساعٍ لتهدئة الأوضاع في فلسطين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين للتشاور حول الأوضاع، في فلسطين، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وصرّح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ "شُدّد في الاتصال على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع".

وتم وافق الطرفان على "مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولًا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وَفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار، في المنطقة"، وفق  ما أعلنت "روسيا اليوم ".

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