البابا: لنصلّ كي يحل السلام في إسرائيل وفلسطين

دعا البابا فرنسيس إلى وقف "الهجمات المسلحة"، في إسرائيل، مشددًا على ضرورة أن "يحل السلام، في إسرائيل وفلسطين".



وأكّد الحبر الأعظم، بعد صلاة التبشير الملائكيّ، أنّه يتابع بقلق وألم ما يجري في إسرائيل حيث العنف تفجر مجددًا وبوتيرة سريعة، مسببا مئات القتلى والجرحى.



وعبّر عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، ذاكرًا - في صلاته - إيّاهم ومن يعيش ساعات من الرعب والقلق.



وقال: "لنصلّ كي يحل السلام في إسرائيل وفلسطين".