محادثات عن "إسرائيل - فلسطين" بين أبو الغيط ولافروف

بحث وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في موسكو، فيما خصّ هجوم "حماس" على إسرائيل.وكان أبو الغيط قد توجّه إلى موسكو، اليوم، وَفق "رويترز".