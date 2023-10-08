فيضان في بحيرة جليدية في الهيمالايا في الهند

قُتل أكثر من 77 شخصًا، في فيضانات، اجتاحت شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة، على بحيرة جليدية، في الهيملايا، وَفق حصيلة السلطات.



وانتشلت السلطات "29 جثة من أماكن مختلفة"، في سيكيم، حسبما أفاد المسؤول الحكوميّ، في هذه الولاية، أنيلراج راي لوكالة فرانس برس.



وأفادت شرطة منطقة جالبايغوري بالعثور على 48 جثة أخرى، في ولاية البنغال الغربية المجاورة.



ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.

