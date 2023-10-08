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الرئيس الإيرانيّ تحدث الى قادة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ"

أخبار دولية
2023-10-08 | 08:52
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الرئيس الإيرانيّ تحدث الى قادة حركتي &quot;حماس&quot; و&quot;الجهاد الإسلاميّ&quot;
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الرئيس الإيرانيّ تحدث الى قادة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ"

اتّصل الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلاميّ زياد النخالة وبرئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية غداة الهجوم الذي بدأته حماس ضد إسرائيل، وفق ما أفاد الإعلام الرسميّ، في طهران.
 
 

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