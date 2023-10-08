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"أ ف ب": رئيسي يؤكد دعم إيران للفلسطينيين في "دفاعهم المشروع" عن أنفسهم

اكّد الرئيس الإيراني ّابراهيم رئيسي أنّ "ايران تدعم الدفاع المشروع للأمة الفلسطينية" عن نفسها.



وحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع.



وطلب من الحكومات المسلمة، في رسالة وجهها إلى "الأمة الفلسطينية" حسب التلفزيون، أن تنضم إلى المجتمع المسلم لدعم الأمة الفلسطينية.