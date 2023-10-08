نتنياهو يعين هيرش مسؤولا عن ملف الاسرى والمفقودين

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مفوض الشرطة السابق العميد غال هيرش مسؤولًا عن ملف الاسرى والمفقودين، حسب "العربية".