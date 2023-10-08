إردوغان يحض إسرائيل وحماس على "دعم السلام"

حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على "دعم السلام" والامتناع عن الحاق الضرر بالمدنيين.



ورأى إردوغان أن "لا خير في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أننا "مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لتقليص التوترات".



ودعا جميع الأفرقاء الى دعم السلام.