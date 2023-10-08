المستشار الألمانيّ: من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها

اعتبر المستشار الألماني اولاف شولتس أنّ "من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها" في وجه الهجمات "الهمجية" لحركة حماس الفلسطينية.واعلن أنه يتشاور مع قادة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، "باذلًا كل ما في وسعه لضمان ألّا يتحول هذا الهجوم إلى حريق كبير لا يمكن احتساب تداعياته على المنطقة باسرها."وحذّر الجميع من تأجيج الارهاب ونشره في وضع كهذا.واوضح شولتس انه تحدث الى رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو وابلغه ان المانيا تقف "بحزم وفي شكل راسخ الى جانب اسرائيل".وقال: "نرفض الاحتفال بالهجمات البغيضة على اسرائيل هنا في شوارعنا. لا يمكن للمعاناة والتدمير وموت هذا العدد الكبير من الناس ان تكون سببا للفرح".