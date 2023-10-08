تضامن أوكرانيّ مع إسرائيل

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "تضامنه" مع الدولة العبرية، في اتصال هاتفي بينهما.



وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل "تحدثت الى نتانياهو لأعرب عن تضامن أوكرانيا مع إسرائيل التي تتعرض لهجوم وقح واسع النطاق، ولأعرب عن تعازي لسقوط العديد من الضحايا".



وأضاف: "رئيس الوزراء أطلعني على الوضع الراهن والخطوات التي اتخذتها قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات إنفاذ القانون لصد الهجوم" مشيرا الى أن البحث تطرّق أيضا الى "تبعات الهجوم على الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

