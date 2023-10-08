توقف خط أنابيب الغاز بين فنلندا وإستونيا... ما السبب؟

أُغلق خط أنابيب الغاز الآتي من إستونيا بسبب الاشتباه في حدوث تسرّب، ما يجعل آخر خط أنابيب غاز يخدم فنلندا متوقفًا عن العمل بعد توقف الواردات الروسية، حسبما أعلنت الشركة المشغّلة لشبكة الغاز الفنلندية.



وقالت شركة "غازغريد" المملوكة للدولة، في بيان، إنها لاحظت تراجعًا غير عادي في الضغط في خط أنابيب الغاز قرابة الساعة الثانية فجر الأحد وتشتبه في وجود تسرّب.



ولفتت الشركة إلى أنها تحقق في الموضوع مع نظيرتها الإستونية "إيليرينغ".



وأكّدت "غازغريد" أن شبكة الغاز الفنلندية في وضع مستقر، وإمدادات الغاز مضمونة عبر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في إنكو (جنوب).