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ما هي مفاجآت حماس الجديدة وماذا جرى صباحًا ميدانيًا؟
أخبار دولية
2023-10-08 | 12:55
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ما هي مفاجآت حماس الجديدة وماذا جرى صباحًا ميدانيًا؟
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ما هي مفاجآت حماس الجديدة وماذا جرى صباحًا ميدانيًا؟
تستمر الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإٍسرائيليّ حتى الساعة.
أمّا من الجانب الإسرائليّ، فالجيش قرر إخلاء 25 مستوطنة، في منطقة غلاف غزة.
علمًا انه وردت معلومات صحافية عبرية عن توقف عملية إخلاء المستوطنين، في ظل الخشية من عمليات المقاومة الفلسطينية.
وفي الوقت عينه، يستمر الجيش الاسرائيليّ أيضًا بقصفه لغزة.
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