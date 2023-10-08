للمرة الثانية في 24 ساعة... اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن

تحدّث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الاميركي جو بايدن للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.



واشار مكتب نتنياهو إلى أن بايدن أعرب عن دعمه لإسرائيل خلال اتصال برئيس الوزراء الاسرائيلي.