إسرائيل تعلن أن "العدو لا يزال على الأرض"

أفاد الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن "العدو لا يزال على الأرض"، مؤكدا أنهم "يعززون قواتهم، خصوصا بالقرب من غزة ويقومون بتطهير المنطقة".



وتعهّد الجيش الاسرائيلي ملاحقة "الإرهابيين في كل مكان يتواجدون فيه".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري "نحن نعمل لتدمير العدو" مشيرا الى أن غارات الجيش "أصابت 800 هدف للعدو في غزة"، في إشارة إلى الحملة التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم مباغت شنته حركة حماس السبت على الأراضي الإسرائيلية.