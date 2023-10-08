هرتسوغ: أميركيّون بين محتجزي "حماس"

افاد السفير الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أنّ مواطنين أميركيين هم بين افراد احتجزهم مقاتلو حركة حماس خلال هجومهم السبت انطلاقًا من قطاع غزة.



وردًا على سؤال لشبكة سي بي اس عمّا اذا كانوا حاملو الجنسية الأميركية، قال "فهمت أن بينهم (اميركيين) ولكنني لا املك تفاصيل".



وأوضح وزير الخارجية الأميركيّ انتوني بلينكن، من جهته، أنّ الولايات المتحدة هي في طور التحقق من معلومات أشارت إلى وجود أميركيين بين القتلى والرهائن، لكنه لم يؤكد هذه المعلومات.