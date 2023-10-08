اتصال بين بايدن ونتنياهو ولا عودة عن الحرب

أكّدت مراسلة الـLBCI أنّ الحرب البرية بين إسرائيل وفلسطين هي المشكلة الأساسية، لذلك لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو اتخاذ القرارات وحده.وأشارت إلى أنّ السؤال يقع: "متى ستنطلق المعركة البرية؟"