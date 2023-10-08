شناعة للـLBCI: لن نتراجع ولن نتخاذل حتى تحقيق أهدافنا كلها

قال مسؤول العلاقات الوطنية، في حركة حماس، في لبنان ايمن شناعة: "لن نتراجع ولن نتخاذل حتى تحقيق أهدافنا كلها."



وأكدّد للـLBCI أنّ "حماس" لن تقبل إلا باتفاقية تنص على تحرير الأسرى جميعهم وتحرير فلسطين.



وأعلن عن أنّ عدد الأسرى مازال مجهولًا.



ووجّه القول إلى الإسرائيليين: "نقول لهذا العدو الذي بدا المعركة أكّدنا له أننا على قدر المعركة لتحرير فلسطين الكاملة."