مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها الى إسرائيل

أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مساعدة عسكرية اميركية اضافية في طريقها الى اسرائيل.



وأكد بايدن أن "مزيدا منها سيصل في الايام المقبلة"، وفق ما اعلن البيت الابيض.



واشارت الرئاسة الاميركية في بيان إلى أن بايدن ونتانياهو "ناقشا ايضا الجهود القائمة لضمان الا يعتقد اعداء اسرائيل أنهم يستطيعون او أن عليهم استغلال الوضع الراهن".



وفي السياق، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل ذخائر إلى إسرائيل ، وستعزز قواتها في المنطقة.