بن فرحان وبلينكن: للعمل لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر في قطاع غزة ومحيطه

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلينكن، خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطه.



وشدد الجانبان، في اتصال هاتفي، على ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.



وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.