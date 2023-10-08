حماس: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى إسرائيل يمثل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين.



واعتبر حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان أن "اعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام".



وأكد أن "هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة طوفان الأقصى".



ويأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس.