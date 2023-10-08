واشنطن تدعو مجلس الأمن الدولي الى "إدانة" حماس

دعت الولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا اجتماعا طارئا، الى إدانة "حازمة" لهجوم حركة حماس الفلسطينية على اسرائيل.



وأمل مساعد السفير الاميركي لدى المنظمة الدولية روبرت وود، قبيل اجتماع مجلس الأمن المغلق، "أن يدين جميع اعضاء مجلس الأمن بحزم ما حصل" في اسرائيل.



وأمل "أن نسمع من الاعضاء الآخرين في المجلس إدانة شديدة لهذه الافعال الارهابية المشينة التي ارتكبت بحق الشعب الإسرائيلي وحكومته"، لافتا إلى أن الامر لا يتعلق في هذه المرحلة بأن يصدر المجلس "بيانا".



وقالت مصادر دبلوماسية إن اعضاء المجلس يبحثون إصدار بيان مشترك، لكن المشاورات صعبة.



واوضح السفير الصيني زانغ جون أن بلاده "تؤيد" إصدار بيان.



وقال "ندين كل الهجمات ضد المدنيين"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة العودة الى عملية سلام تفضي الى حل يقوم على مبدأ الدولتين.