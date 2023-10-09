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مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل
أخبار دولية
2023-10-08 | 23:54
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مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل
قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أميركي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".
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