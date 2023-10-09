الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 500 هدف" في قطاع غزة خلال الليل



أعلن الجيش الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنّها على القطاع عقب عملية حركة حماس.

